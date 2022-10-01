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ماذا قال نصر الله عن مقتل الإيرانية- الكردية مهسا أميني؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 08:47 مساء
ماذا قال نصر الله عن مقتل الإيرانية- الكردية مهسا أميني؟
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال خطاب متلفز عبر قناة المنار التابعة لحزبه. (أ ف ب)
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وصف الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصرالله السبت، وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني خلال توقيفها لدى الشرطة الإيرانية بأنها «حادث غامض» يتم استغلاله لاستهداف طهران.

وتشهد إيران تحركات احتجاجية في الشارع منذ وفاة أميني البالغة 22 عامًا خلال توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» لانتهاكها قواعد اللباس المشددة في إيران، التي تفرض بشكل خاص على النساء ارتداء الحجاب، وفق «فرانس برس».

وفي كلمة ألقاها، السبت، قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن أميني توفيت في «حادث غامض» وإن الواقعة يتم استغلالها لتحريض المحتجين في الجمهورية الإسلامية. وقال نصرالله: «هناك استهداف للجمهورية الإسلامية الإيرانية... يتم استغلال أي حادث، ولو كان غامضًا، ولو كان غير مفهوم، من أجل التحريض».

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وتابع نصرالله ، حليف إيران، إن الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني الذي هو، بحسب الأمين العام لحزب الله، وفي لقيادته.

 نصرالله: «إيران القوية والمقتدرة هي موضع استهداف»
وشدد على أن «إيران القوية والمقتدرة هي موضع استهداف منذ اليوم الأول، ولذلك الجميع يراهن على التحرك من الداخل»، مؤكدًا أن «الجمهورية الإسلامية هي أقوى وأرسخ وأشجع من أي زمن مضى».

وتشهد إيران لليوم الخامس عشر على التوالي، تظاهرات ليلية على الرغم من حملة قمع دامية قالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومركزها أوسلو، إنها أوقعت أكثر من 80 قتيلًا.

والاضطرابات الأخيرة هي الأعنف التي تشهدها إيران منذ حملة قمع تظاهرات نظّمت في نوفمبر 2019 احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وأوقعت 304 قتلى على الأقل، وفق منظمة العفو الدولية. وتتّهم إيران قوى خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها.

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