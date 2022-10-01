تظاهرات إيران تدخل أسبوعها الثالث مع تصاعد التنديد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران، بعد وفاة شابة اعتقلتها شرطة الأخلاق، أسبوعها الثالث الجمعة، على الرغم من المواجهة الحازمة من النظام هناك، والتي خلفت 83 قتيلاً على الأقل.

واندلعت الاحتجاجات إثر الإعلان عن وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران، والتي تفرض بشكل خاص على النساء ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومساء الخميس، هتف محتجّون في سنندج عاصمة إقليم كردستان (شمال غرب)، التي تنحدر منها مهسا أميني، «مرأة، حياة وحرية»، وذلك وفق مقطع فيديو نشره موقع «إيران واير»، على موقع تويتر سُمع فيه صوت إطلاق نار.

«من قتل أختي يُقتل»

وأفاد هذا الموقع الذي يديره صحفيون إيرانيون مقيمون في الخارج، أن حشودًا شوهدت «تهتف بشعارات وتواجه قوات الأمن» في جميع أنحاء البلاد، خصوصًا في المدن الرئيسية في طهران وأصفهان ويزد في وسط البلاد.

وفي مدينة مشهد (شمال شرق)، اندلعت اشتباكات بين عناصر قوات الأمن ومتظاهرين رشقوهم بالحجارة وكانوا يصرخون «من قتل أختي يُقتل».

وفي تحدٍّ للسلطات، قامت نساء بحرق الحجاب وقصّ شعرهن خلال الاحتجاجات، التي تعدّ الأكبر منذ العام 2019، وأعرب مخرجون ورياضيون وموسيقيون وممثلون إيرانيون، عن تضامنهم مع المحتجين، من بينهم الفريق الوطني لكرة القدم، ما أثار غضب السلطات التي تنظر إلى التظاهرات على أنها «أعمال شغب» تنشر «الفوضى».

استخدام الذخيرة الحية والضرب في قمع التظاهرات

وأشارت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إلى أن نحو 60 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة «إيران هيومن رايتس» ومقرّها أوسلو بمقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا.

من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية باستخدام قوات الأمن للعنف «بلا رحمة»، مشيرة إلى استخدام الذخيرة الحية والضرب في قمع التظاهرات.

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قالت المنظمة في بيان، إن إيران تستخدم عمدًا وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، مؤكدة أنه دون تحرك دولي يمكن أن يُقتل أو يُعتقل مزيد من الأشخاص، مضيفة أن «السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف بإنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها»، وأكدت المنظمة أنها فحصت صورُا ومقاطع فيديو، تظهر أن معظم «الضحايا قتلوا على يد قوات الأمن التي أطلقت الذخيرة الحية».

من جانبها، أفادت السلطات باعتقال أكثر من 1200 متظاهر منذ 16 سبتمبر، بينما أشارت منظمات غير حكومية إلى أنه جرى اعتقال ناشطين ومحامين وصحفيين أيضًا.

واعتُقل لاعب كرة القدم الدولي الإيراني السابق حسين مناحي الجمعة «لأنه شجّع أعمال الشغب عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

توقيف المغني شروين حاجي بور

كذلك، أوقفت قوات الأمن المغني شروين حاجي بور، الذي انتشرت أغنيته «براي» (لأجل) المؤلّفة من تغريدات عن الاحتجاجات، على موقع «إنستغرام»، حسبما أفادت منظمة «أرتيكل 19»، المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام فارسية مقرّها خارج إيران.

وأوضحت لجنة حماية الصحفيين ومقرّها في واشنطن، بأنه جرى اعتقال 29 صحفيًا على الأقل في إطار أعمال القمع.

وشُجبت الحركة الاحتجاجية بشدّة خلال صلاة الجمعة في طهران، فقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن الإمام محمد جواد حج أكبري قوله «فيما يتعلق بالتجمّعات، فقد أظهر الناس وحدتهم وهم يطالبون بأقسى العقوبات على المشاغبين والعملاء المخادعين الذين يجب أن يُعاقبوا».

ومنذ بداية الاحتجاجات، تتهم السلطات الإيرانية قوات خارجية من بينها الولايات المتحدة، بالوقوف وراء التجمّعات أو بالتحريض عليها.

ضربات إيرانية في كردستان العراق

ونفذت طهران الأربعاء، ضربات عبر الحدود خلّفت 13 قتيلًا في إقليم كردستان العراق، متّهمة جماعات المعارضة المسلّحة المتمركزة هناك بتأجيج الاضطرابات.

وأكد الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس، أنه سيواصل هذه الهجمات في كردستان العراق.

في المقابل، نددت عدة عواصم غربية بقمع التظاهرات وشهدت تنظيم مسيرات تضامن مع الحركة الاحتجاجية، ومن المتوقع تنظيم تظاهرات جديدة السبت في 70 مدينة حول العالم.