الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين نددوا بوفاة شابة في شرطة الأخلاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير أن الشرطة الإيرانية، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بمدينة سنندج الغربية التي تقطنها أغلبية كردية حيث تظاهر المئات للتنديد بوفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران الأسبوع الماضي.

وأثارت قضية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي جرى اعتقالها الثلاثاء الماضي، بعيد اقتيادها إلى المركز التابع لشرطة الأخلاق لـ«إقناعها وإرشادها» حول كيفية ارتداء حجابها، غضبا عاما في البلاد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الشرطة إنها توفيت بنوبة قلبية ونفت أي مزاعم بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، بحسب «يورو نيوز».

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن الشرطة الإيرانية وصفت اليوم الإثنين وفاة مهسا أميني بأنها «حادث مؤسف»، لا تريد أن يتكرر.

وأفادت الوكالة أن الشرطة اعتقلت أيضا عدة أشخاص من حوالي 500 متظاهر تجمعوا أمس الأحد، بساحة آزادي في سنندج، عاصمة إقليم كردستان الإيراني، مضيفة أن المحتجين حطموا نوافذ السيارات، وأشعلوا النيران في صناديق القمامة في الشوارع.

ونشر موقع الوكالة على الإنترنت مقطع فيديو قصير يظهر فيه عشرات الرجال والنساء الذين يحتجون، مؤكدين أن تفسير الشرطة لوفاة أميني «غير معقول».

اندلاع احتجاجات بعد جنازة أميني

ودُفنت أميني السبت في مسقط رأسها سقز، غربي إيران التي شهدت أيضا اندلاع احتجاجات بعد جنازتها، وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وبعد وفاة أميني، نشرت الشرطة الأسبوع الماضي أيضا لقطات دائرة مغلقة من مركز الشرطة، والتي يقولون إنها تظهر لحظة انهيار أميني، وأكد أحد أقاربها أنها لا تعاني من أمراض القلب.

وتلتزم النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة فضفاضة لإخفاء مفاتنهن بموجب الشريعة الإسلامية التي طُبقت في إيران بعد ثورة العام 1979 الإسلامية، وتتعرض المخالفات لعقوبة التأنيب العلني أو دفع غرامات أو الاعتقال.

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وشهدت الأشهر الماضية إطلاق دعوات للنساء لخلع الحجاب رغم حملة مشددة تقوم بها السلطات ضد «السلوك غير الأخلاقي»، ومنذ العام 2017، بعد أن خلعت عشرات النساء حجابهن علنا خلال موجة من الاحتجاجات، اتخذت السلطات إجراءات أكثر صرامة.

يذكر أن القضاء الإيراني أطلق تحقيقا في قصية مهسا أميني التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جرى تداول الوسم الفارسي مهسا أميني 1.63 مليون مرة على «تويتر» حتى بعد الظهر يوم الأحد.