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احتجاجات في إيران بعد مقتل شابة على يد «شرطة الأخلاق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 07:46 مساء
احتجاجات في إيران بعد مقتل شابة على يد «شرطة الأخلاق»
تظاهرات في مدينة أصفهان بإيران. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت قوات الأمن في إيران الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شمال غرب البلاد بعد وفاة شابة احتجزتها «شرطة الأخلاق» في طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كانت مهسا أميني (22 عامًا) في زيارة لطهران مع عائلتها عندما أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب، الأربعاء الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

مهسا أميني.. 3 أيام في غيبوية
وأعلن التلفزيون الرسمي وفاتها أمس الجمعة بعد أن قضت ثلاثة أيام في غيبوبة. وذكرت وكالة «فارس للأنباء» أن جثمانها دفن صباح السبت في مسقط رأسها ساغيز، على بعد 460 كيلومترًا من طهران في إقليم كردستان.

وقالت الوكالة إنه عقب مراسم الجنازة، غادر بعض الأشخاص مكان الحادث، فيما بقي آخرون يرددون هتافات تطالب بإجراء تحقيقات مفصلة في أبعاد الحادثة.

وأضافت أن المتظاهرين تجمعوا بعد ذلك أمام مكتب المحافظ ورددوا مزيد الشعارات، لكنهم تفرقوا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

نفي حكومي لمقتل الشابة على يد شرطة الأخلاق 
وبث التلفزيون الحكومي صورًا أمس قال إنها تظهر مهسا أميني وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء، بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.

وشددت شرطة طهران، في بيان الجمعة، على «عدم حصول احتكاك جسدي» بين الضباط وأميني. وأضافت أن أميني كانت من بين عدد من النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى مركز للشرطة لإعطائهن تعليمات حول قواعد اللباس يوم الثلاثاء.

وأورد البيان أن أميني «أغمي عليها فجأة خلال وجودها مع آخرين في القاعة».

توجيه رئاسي بالتحقيق في الحادث
وقبل إعلان الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

وقال رئيس مكتب الطب الشرعي في طهران، اليوم السبت، للتلفزيون الحكومي إن التحقيقات في سبب الوفاة ستستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى تكتمل.

تأتي وفاة أميني وسط جدل متنامٍ داخل إيران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق المعروفة باسم «دورية الإرشاد».

أعمال عنف ترتكبها شرطة الأخلاق في إيران 
وفي يوليو الماضي، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات شرطة الأخلاق مطالبة بالإفراج عن ابنتها. وظلت المرأة المحجبة ممسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل أن تُفلِتها بعد أن زادت سرعتها.

وبعد الثورة الإسلامية في إيران، العام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة؛ ولكن عددًا من النساء تخلين عن الالتزام الصارم به خلال العقدين الماضيين وبدأن كشف خصل من شعرهن، خصوصًا في طهران والمدن الكبرى.

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