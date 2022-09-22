«فرانس برس»: آلاف الروس يفرون إلى أرمينيا هربا من التعبئة العسكرية.. وهذه شهادات بعضهم

القاهرة - بوابة الوسط

غادر عدد من الروس بلادهم بشكل مكثف مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن شعرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على هجرة الخائفين من التعبئة نحو أرمينيا. فعند دخوله منطقة الوصول في مطار يريفان في أرمينيا، بدا سيرغي تائها ومرهقا بعد فراره على عجل من روسيا مع ابنه خوفا من إرسالهما إلى الجبهة في أوكرانيا.

سيرغي، البالغ 44 عاما، والذي فضل عدم ذكر اسم عائلته، هو واحد من عشرات آلاف الروس الذين غادروا بلادهم منذ غزو أوكرانيا في ظاهرة يبدو أنها ازدادت منذ إعلان بوتين التعبئة أمس الأربعاء.

روسيا: استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط

وقالت السلطات الروسية إنه سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، لكن العديد من الروس يخشون تعبئة أوسع بكثير.

وأضاف، سيرغي للوكالة الفرنسية «إن الوضع في روسيا جعلني أقرر المغادرة. نعم غادرنا روسيا بسبب التعبئة». ووافقه ابنه نيكولاي البالغ 17 عاما قائلا «قررنا ألا ننتظر حتى يتم استدعاؤنا للجيش، فغادرنا».

ورغم تأكيده أنه ليس مذعورا، إلا أنه شدد على عدم اليقين السائد وأعرب عن حزنه بسبب الأحداث.

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وحسب الوكالة الفرنسية، يتقاسم ذلك الشعور روس آخرون وصلوا على الرحلة نفسها إلى أرمينيا الواقعة في القوقاز حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 180 يوما بدون تأشيرة.

حرب غير منطقية؟

وقال أليكسي البالغ 39 عاما: «ليس من الجيد خوض الحرب في القرن الحادي والعشرين، هذا أقل ما يمكن قوله». ولا يعرف أليكسي ما إذا كان سيتمكن من العودة إلى روسيا يوما ما، إذ إن كل ذلك يتوقف على الوضع.

وقال روسي آخر رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية إنه صُدم عندما سمع إعلان التعبئة. وأضاف: «في روسيا لا أحد تقريبا يؤيد هذه الحرب إنها مؤلمة للغاية، أريد فقط أن تنتهي».

ومنذ إعلان فلاديمير بوتين التعبئة، بات معظم الوافدين إلى يريفان رجالا في سن القتال بدا الكثير منهم خائفين ومترددين في مشاركة أسبابهم لترك كل شيء وراءهم.

واعتُقل الأربعاء أكثر من 1300 شخص في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة، وفق منظمة «أو في دي-انفو» غير الحكومية المتخصصة.

«لا أريد الموت في قتال طائش بين الأشقاء»

أوضح ديمتري البالغ 45 عاما أنه فر إلى أرمينيا حاملا حقيبة بسيطة وتاركا وراءه زوجته وطفليه، دون «أدنى فكرة» عما سيفعل عند وصوله. وقال «لا أريد أن أذهب إلى الحرب. لا أريد أن أموت في هذه الحرب الطائشة. إنها حرب بين الأشقاء».

وفق تطبيق «غوغل تراندز» الذي يتعقب اتجاهات البحث على غوغل، فإن وتيرة البحث عن «مغادرة روسيا» زادت قرابة 100 مرة بعد إعلان التعبئة صباح الأربعاء.

الكرملين: تقارير النزوح مبالغ فيها

من جهته، اعتبر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن التقارير عن نزوح جماعي للروس مبالغ فيها إلى حد كبير.

غير أن الرحلات الجوية من روسيا التي باتت محدودة للغاية ومكلفة منذ فرض العقوبات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا، محجوزة بالكامل في الأيام المقبلة لكل الوجهات التي لا تزال متاحة تقريبا.

وفق أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة الأرمينية في يونيو، وصل نحو 40 ألف روسي إلى البلاد منذ بدء غزو أوكرانيا.

ووصل جورجيا المجاورة 50 ألف روسي خلال الفترة نفسها، وفق أرقام رسمية.