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بلينكن أمام مجلس الأمن: لا يمكن أن ندع بوتين يفلت من المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 05:50 مساء
بلينكن أمام مجلس الأمن: لا يمكن أن ندع بوتين يفلت من المحاسبة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الإنترنت)
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا، اليوم الخميس: «النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يٌدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت»، من المحاسبة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وأضاف كيربي، في مقابلة مع شبكة «إي بي سي»، امس الأربعاء: «هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية... نحن نراقب وضعهم الاستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر. لا شيء يقول حاليًا أن هذا الأمر ضروري».

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