بلينكن أمام مجلس الأمن: لا يمكن أن ندع بوتين يفلت من المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا، اليوم الخميس: «النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يٌدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت»، من المحاسبة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

تهديد بوتين باستخدام النووي يلقى انتقادًا أميركيًا

وانتقد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا، معلنا أن عليه أن يتوقع «عواقب وخيمة» إذا لجأ إلى ذلك

وأضاف كيربي، في مقابلة مع شبكة «إي بي سي»، امس الأربعاء: «هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية... نحن نراقب وضعهم الاستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر. لا شيء يقول حاليًا أن هذا الأمر ضروري».