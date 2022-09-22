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ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 04:25 مساء
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
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أكدت ألمانيا، الخميس، استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حسب ما أعلن وزيران، وسط تقارير عن مغادرة عديد الأشخاص هربا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حسب مقتطفات من مقابلة مع جريدة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» إن «الفارين من الجيش المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا». ومن جهته، كتب وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة أرفقها بوسم «تعبئة جزئية» إن «عديد الأشخاص على ما يبدو يغادرون وطنهم. كل من يكره مسار بوتين ويحب الديموقراطية الليبرالية مرحب به في ألمانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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