موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة أركان الجيش الروسي أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في أوكرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الخميس: «في اليوم الأول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم إلى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

القدرة على تعبئة 25 مليون شخص

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء «تعبئة جزئية» للروس في سن القتال، ما يمهد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة».

أما وزير الدفاع سيرغي شويغو فقال إن بلاده ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد. وأكد أنه لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.