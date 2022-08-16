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هجوم سيبراني «غير مسبوق» على موقع مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 09:46 مساء
هجوم سيبراني «غير مسبوق» على موقع مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية
محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية إينرغوأتوم العامة، الثلاثاء في بيان، إنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي «غير مسبوق» على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت على تلغرام: «في 16 أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي». وأضافت أن الموقع «تعرض للهجوم من الأراضي الروسية»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، مشددًا على «المخاطر» التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن، بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بينما هزّت انفجارات منشأة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو.

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