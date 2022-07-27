بلينكن يتحدث مع لافروف لأول مرة منذ بداية الحرب في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه سيحصر المحادثة بأولويات، من بينها الإفراج عن موقوفين أميركيين.

وقال بلينكن للصحفيين إن المحادثة الهاتفية «في الأيام المقبلة» مع لافروف «لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

عرض «مهم» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة قدمت عرضًا «مهمًا» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين، بينما يستعد للتحدث إلى نظيره الروسي هاتفيًا.

وأكد بلينكن للصحفيين: «وضعنا مقترحًا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقليْن أميركييْن اثنيْن».

مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية

وفي سياق آخر دُشِن رسميًا، الأربعاء، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 يوليو.

وبموجب هذه الاتفاقات التي أُبرمت لمدة أربعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون هذا المركز مكلفًا إجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.