«بي بي سي»: جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين اليوم الخميس، وسيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف.

وقال المحلل السياسي في الهيئة، كريس ماسون، إن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف، وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».

جونسون مستمر في رئاسة الحكومة

ورفض جونسون الاستجابة للمطالبات برحيله من منصبه كرئيس وزراء للبلاد، على خلفية «سلسلة الفضائح التي هزت حكومته منذ أشهر»، وأدت إلى استقالة عدد من الوزراء.

وآخر تلك الاستقالات كانت لوزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان، التي تركت عملها الخميس بعد يومين من تعيينها فقط.

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وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون «وضعتنا في موقف مستحيل»، وقبلها دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، جونسون إلى الرحيل، إلا أن الأخير يصر على البقاء والتركيز على «قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد».