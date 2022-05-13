واشنطن ترى أن اتفاقا حول النووي الإيراني يبقى «بعيد المنال»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الولايات المتحدة، الجمعة، أن التوصل إلى تسوية مع إيران لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يبقى «بعيد المنال»، رغم التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الأوروبي بعد زيارة مفاوضه لطهران.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس»، «على إيران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها» بالنووي «أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعا»، بحسب وكالة فرانس برس..

- بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إعادة «فتح» المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.

وقال بوريل، من فانغلز، في شمال ألمانيا حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، «المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها»، بحسب وكالة «فرانس برس»