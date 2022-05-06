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الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 08:47 مساء
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر
كيم جونغ أون أمام الصاروخ العابر للقارات في مكان غير معروف في كوريا الشمالية، في صورة التقطت في 24 مارس 2022 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. (أ ف ب)
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اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قد تجري «هذا الشهر» أول اختبار نووي لها منذ العام 2017.

وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأميركية، جالينا بورتر في تصريح إلى الصحفيين نقلته وكالة «فرنس برس» إنه بحسب ما توصلت إليه واشنطن، فإن بيونغ يانغ «تعد موقع بونغيي-ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء اختبار فيه اعتبارا من هذا الشهر، الأمر الذي سيشكّل اختبارها (النووي) السابع».

زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير الترسانة النووية للبلاد
والأربعاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، ما أكدت سيول أنه صاروخ بالستي، بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تطوير الترسانة النووية للبلاد.

وجاء الاختبار الجديد بينما تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استئناف بيونغ يانغ لتجاربها النووية التي توقفت في 2017.

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وأوقف نظام كوريا الشمالي في مارس الماضي قراره بتعليق تجاربه للصواريخ البالستية العابرة للقارات لمدة خمس سنوات، عبر إطلاق قذيفة يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

تحديث القدرات العسكرية لكوريا الشمالية
وعلى الرّغم من خضوعها لعقوبات صارمة، سرّعت كوريا الشمالية جهودها في الأشهر الأخيرة لتحديث قدراتها العسكرية، وأجرت أكثر من عشر تجارب على أسلحة محظورة هذا العام وفق «فرانس برس».

وخلال عرض عسكري كبير في 25 أبريل، تعهد الزعيم الكوري الشمالي «بتعزيز وتطوير القدرات النووية لأمتنا بوتيرة متسارعة». وقال إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت «لمصالح الأساسية» لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر كيم جونغ أون هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط الذين أثنى على عملهم خلال هذا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

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