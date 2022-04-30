Atwasat

زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 01:55 مساء
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
الزعيم كيم جونغ اون خلال حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من جديد، أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم «بشكل استباقي» أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، السبت.

وقال كيم جونغ أون: «للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي في حال الضرورة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

«قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها»
وأكد أنه على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك «قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها»، مشددًا على أن ذلك هو «طوق النجاة الذي يضمن أمن كوريا الشمالية».

وخلال عرض عسكري كبير في 25 أبريل، قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية، إذا تعرضت «المصالح الأساسية» لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر كيم جونغ أون، هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط، الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري، الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين للجيش الثوري الشعبي الكوري، وبهذه المناسبة عُرضت أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات.

أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف
وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها، ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يونغ أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017، وما زالت بيونغ يانغ تتجاهل عرض واشنطن استئناف المفاوضات.

- زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ«تعزيز وتطوير» ترسانة الأسلحة النووية لبلاده

ويرى محللون أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، قد تكون موجهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المحافظ يون سوك-يول، الذي سيتولى مهامه في العاشر من مايو، وكان قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة استفزازات الشمال.

ويعتبر محللون أن تحذيرات كيم جونغ أون تكشف أنه غير منفتح على الحوار مع حكومة سيول الجديدة؛ إذ يقول أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيوا في سيول، ليف إريك إيسلي، إن «تصريحات كيم تكشف أنه لا يريد الانخراط مع إدارة يون الجديدة، أو استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بكين تعلن تشديد إجراءات مكافحة «كوفيد» مع بدء عطلة لخمسة أيام
بكين تعلن تشديد إجراءات مكافحة «كوفيد» مع بدء عطلة لخمسة أيام
الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف
الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا أوكرانيا
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا ...
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
المزيد
إردوغان: اتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي الكبير مع السعودية
إردوغان: اتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي الكبير مع ......
وفاة 12 مهاجرا في عرض البحر.. و295 آخرون ينتظرون ميناء لإنزالهم
وفاة 12 مهاجرا في عرض البحر.. و295 آخرون ينتظرون ميناء ......
«الطاقة الذرية»: روسيا أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة زابوريزهزهيا الأوكرانية
«الطاقة الذرية»: روسيا أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة ......
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى ......
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط