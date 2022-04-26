زعيم كوريا الشمالية يتعهد «تعزيز» القدرات النووية لبلاده

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضًا عسكريًا في بيونغ يانغ، العمل على «تعزيز وتطوير» الأسلحة النووية في بلاده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال كيم، «سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات بلادنا النووية وتطويرها»، حسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، نقلته وكالة «فرانس برس»

وأشارت الوكالة الى أن كيم ألقى خطابه في وقت متأخر الإثنين خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.

توقعات بعودة كوريا الشمالية إلى إجراء تجاربها النووية

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات أميركية وأممية صارمة بسبب برنامجها للأسلحة النووية، ولم تسفر المفاوضات الدبلوماسية مع كيم حتى الآن الى إقناعه بوضع حد لبرنامجه النووي. وهي متوقفة منذ فشل لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب في العام 2019.

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ويرى مسؤولون ومحللون أميركيون وكوريون جنوبيون أن بيونغ يانغ قد تعاود قريبًا تجاربها على الأسلحة النووية التي توقفت العام 2017.

وأظهرت مشاهد ملتقطة عبر الأقمار الصناعية مؤشرات إلى نشاط في نفق في موقع بونغي - ري الذي تفيد كوريا الشمالية أنه دمر العام 2018 قبل آخر قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي.