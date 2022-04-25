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كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا في ذكرى تأسيس الجيش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 06:22 مساء
كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا في ذكرى تأسيس الجيش
صواريخ بالستية جديدة كشفتها كوريا الشمالية خلال عرض عسكري. (الإنترنت)
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نظمت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا، الإثنين، حسبما ذكر مصدر كوري جنوبي، في استعراض قوة في ذكرى تأسيس الجيش. 

وتنظم الدولة المحصنة نوويًا عروضًا عسكرية للاحتفال بأعياد ومناسبات مهمة بمشاركة آلاف العسكريين والمركبات المدرعة والدبابات والصواريخ الرئيسية التي تسعى بيونغ يانغ إلى عرضها، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية . 

الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري
ويرصد محللون بدقة مناسبات كهذه للحصول على أدلة على تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. وبدأ العرض العسكري، الإثنين، لإحياء الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري عند نحو الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت غرينتش) في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، بحسب المصدر الكوري الجنوبي. 

وكان متوقعًا جدًا أن تعرض كوريا الشمالية أكثر أسلحتها تطورًا بما فيها الصاروخ البالستي «هواسونغ-17»، بالإضافة إلى الصواريخ البالستية الفرط صوتية والصواريخ البالستية من غواصات. 

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ونظمت كوريا الشمالية ثلاثة عروض عسكرية ليلية في السنوات الأخيرة، ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية في اليوم التالي. وحتى مساء الإثنين، لم تنقل وسائل الإعلام الرسمية العرض العسكري الأخير. 

رصد عشرات «العناصر المضاءة» فوق وسط بيونغ يانغ 
غير أن قناة «إن كاي نيوز» المتخصصة أفادت بأن عشرات «العناصر المضاءة» رُصدت فوق وسط بيونغ يانغ مساء الإثنين في ما قد يكون مؤشرًا إلى عرض عسكري أو تدريب. 

وحذر مسؤولون ومحللون أميركيون وكوريون جنوبيون من أن بيونغ يانغ قد تستأنف تجارب الأسلحة النووية للمرة الأولى منذ العام 2017، مشيرين إلى تجدد النشاط في موقع الاختبار الرئيسي.

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