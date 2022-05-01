القائد الأعلى لأفغانستان يشيد «بالأمن» في ظهور نادر لمناسبة العيد

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر القائد الأعلى لأفغانستان هبة الله أخوند زادة، الأحد، علناً للمرة الثانية فقط خلال ست سنوات، وقال للمصلين الذين يحتفلون بعيد الفطر، إن «طالبان» حققت الحرية والأمن منذ سيطرتها على السلطة العام الماضي، وذلك بعد أيام فقط، على انفجار قنبلة في مسجد في كابل.

فيما أحاطت إجراءات أمنية متشددة بالرجل الذي قدم على أنه هبة الله أخوند زادة، الذي قال لآلاف المصلين في مسجد عيد كاه في مدينة قندهار الجنوبية، مركز السلطة الإسلامية، «تهانينا على النصر والحرية والنجاح.. تهانينا على هذا الأمن وعلى النظام الإسلامي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانخفض عدد التفجيرات في جميع أنحاء البلاد منذ سقوط كابل في أيدي «طالبان» في أغسطس الماضي، إلا أن الهجمات ازدادت خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، الذي انتهى السبت في أفغانستان.

- القائد الأعلى لـ«طالبان» يأمر بعدم معاقبة مسؤولي الحكومة السابقة

- 10 قتلى و15 مصابا في انفجار بمسجد بالعاصمة الأفغانية

وقتل عشرات المدنيين في هجمات تبنى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، بعضها واستهدفت أفرادًا من المذهب الشيعي والصوفيين، وأسفر تفجير الجمعة في العاصمة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وألقى أخوند زادة، خطابه المختصر من أحد الصفوف الأمامية للمصلين في قندهار، دون أن يستدير ليقابل الحشد، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مراسل وكالة «فرانس برس»، أن مسؤولي «طالبان» منعوا الصحفيين من الاقتراب منه، فيما حلقت مروحيتان فوق المسجد طوال الحدث الذي استمر ساعتين.

الظهور الثاني

وهذا ثاني ظهور علني معروف لأخوند زادة منذ توليه قيادة «طالبان» في 2016، ففي أكتوبر الماضي، زار مسجد دار العلوم الحكيمية في قندهار، بحسب تسجيل صوتي تداولته حسابات «طالبان» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعزز الظهور النادر لأخوند زادة، التكهنات حول دوره في حكومة «طالبان» الجديدة، التي تشكلت بعد أن سيطرت الحركة على كابل في 15 أغسطس، وحتى انتشرت شائعات عن وفاته.

رسائل خلال الأعياد الإسلامية

واقتصر حضوره العام إلى حد كبير على نشر رسائل خلال الأعياد الإسلامية، ويعتقد أن أخوند زادة يقضي معظم وقته في قندهار.

وبينما لم يشر الجمعة، في رسالة نشرها قبل عيد الفطر، إلى سفك الدماء الذي هز أفغانستان خلال شهر رمضان، أشاد زادة ببناء «طالبان» لـ«جيش إسلامي ووطني قوي» و«منظمة استخباراتية قوية».

فيما تعهدت شرطة كابل بـ«ضمان الأمن» خلال الاحتفالات بعيد الفطر.