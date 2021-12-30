القائد الأعلى لـ«طالبان» يأمر بعدم معاقبة مسؤولي الحكومة السابقة

القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، 15 مايو 2021. (فرانس برس)

أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، قواته بعدم معاقبة المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة؛ في وقت تتهم فيه عدة منظمات غير حكومية النظام المتشدد بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة.

وقال زادة: «احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة»، وفق ما نقل عنه الناطق باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة اليوم الخميس.

وكان الملا الذي لم يظهر علنا أو تم تصويره، يتحدث مساء أمس الأربعاء أمام مسؤولين أفغان في قندهار (جنوب)، معقل طالبان، بحسب نعيم.

تعرض ضابط سابق للضرب على يد مقاتلي «طالبان»

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض ضابط سابق بالجيش للضرب في زنزانة من قبل مقاتلين من «طالبان».

وأشارت الحركة، أمس الأربعاء، إلى أن أحد الجنود سيعاقب.

وأصدرت حركة طالبان عند تسلمها السلطة في منتصف أغسطس، عفوا عاما تعهدت فيه بعدم تعرض الجنود أو الموظفين السابقين في الحكومة الأفغانية السابقة للتهديد.

اختفاء قسري لأكثر من 100 شخص

وعلى الرغم من هذه الوعود، أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» عن اتهامات ذات مصداقية بوقوع إجراءات موجزة أو اختفاء قسري تتعلق بأكثر من 100 عنصر سابق في الشرطة وجهاز الاستخبارات، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء الماضي، تظاهرت عشرات الأفغانيات في كابل للمطالبة باحترام حقوقهن ووضع حد لعمليات «الآلة الإجرامية» التي يرتكبها عناصر طالبان ضد أعضاء النظام السابق.

كما دعا هبة الله أخوند زادة في خطابه السلطات المحلية وزعماء القبائل إلى ضمان عدم رغبة الأفغان في مغادرة البلاد و «حماية شرفهم».

لا احترام للأفغان في الخارج؟

وقال «إن الأفغان لا يحظون بالاحترام في الدول الأخرى، لذا لا يجب أن يغادر أي أفغاني البلاد، في حين يتوافد الافغان بكثرة إلى مكاتب إصدار جوازات السفر خلال الساعات القليلة التي تفتح فيها».

ويحاول الكثير الفرار من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، محرومين من المساعدات الدولية منذ وصول طالبان إلى السلطة وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.