10 قتلى و15 مصابا في انفجار بمسجد بالعاصمة الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع انفجار في مسجد سني في العاصمة الأفغانية الجمعة، ما أدى إلى مقتل نحو عشرة أشخاص، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال مساعد الناطق باسم الوزارة باسم الله حبيب، لوكالة «فرانس برس»، إن «الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة، وفيما كان المصلون يؤدون شعائر»، مضيفا أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

- 9 قتلى على الأقل في تفجيرين استهدفا حافلتين صغيرتين بمدينة أفغانية

والخميس، أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتين صغيرتين، في مزار شريف، بعد أيام من انفجار دامٍ استهدف مسجدًا للشيعة في المدينة الواقعة في شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن الناطق باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، آصف وزيري، قوله إن التفجيرين «استهدفا على ما يبدو ركابًا شيعة» وأنهما أسفرا عن 9 قتلى و13 جريحًا.