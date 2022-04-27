رئيس ليتوانيا يحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» القتالية

القاهرة - بوابة الوسط

حث الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، المستشار الألماني أولاف شولتس، على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» القتالية، مضيفًا أنه يتعين على ألمانيا تسريع وتيرة إرسال الأسلحة لكييف.

ونقلت «مجموعة فونكه الإعلامية» عن نوسيدا قوله، يوم الأربعاء، «لست في منصب المستشار أولاف شولتس. لا يسعني إلا أن أقول ماذا كنت سأفعل إذا كنت مكانه: كنت سأرسل الدبابات»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

تسليم أول أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، تسليم أول أسلحتها الثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية، وذلك بعد أسابيع من الضغط في الداخل والخارج من أجل ذلك وسط حالة من الارتباك تكتنف موقفها.

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وقال ناوسيدا: «من المهم جدًا أن تحصل أوكرانيا على المعدات العسكرية التي تحتاجها الآن. ليس غدًا أو بعد غد.. فقد يكون الأوان قد فات». ودعا رئيس الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، الحلف إلى التحول من المراقبة الجوية إلى الدفاع الجوي، قائلًا إن حرب أوكرانيا أظهرت أهمية قدرات الدفاع الجوي.

وقال: «من خلال مراقبة المجال الجوي، ليس بوسع طيارينا الآن سوى جمع معلومات بشأن انتهاكات المجال الجوي. لكن ليست هناك أوامر بإسقاط طائرات عسكرية معادية في حالة الطوارئ».