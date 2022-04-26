ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وتعرضها على إثر ذلك لانتقادات داخلية وخارجية، قررت الحكومة الألمانية الموافقة على تسليم دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا، كما تعمل على تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبريشت، إن بلادها قررت تسليم دبابات «غيبارد» المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. وتأتي هذه المدرعات التي لم يُحدد عددها من مخزون صناعة الدفاع الألمانية، بحسب موقع «دويتشة فيلة» الألماني.

الضوء الأخضر لبيع دبابات «غيبارد»

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن شركة «كراوس-مافاي فيغمان» الألمانية لصناعة الأسلحة حصلت على الضوء الأخضر لبيع دبابات «غيبارد» المضادة للطائرات، والتي جرى تجديدها تقنيا وكانت تستخدم في السابق في الجيش الألماني. وبحسب المعلومات، فقد جرى اتخاذ قرار مبدئي لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا. وتمتلك الشركة عشرات من هذه الدبابات التي كانت تخص دفاع القوات البرية المضاد للطائرات للجيش الألماني.

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وبدأت الحكومة الألمانية نقطة تحول في تمويل الجيش الألماني وتعتزم إنشاء صندوق خاص له بقيمة 100 مليار يورو. وفي تبادل دائري مع شركاء من شرق أوروبا من المنتظر توفير أنظمة أسلحة لأوكرانيا تُستخدم بالفعل هناك.

تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

وخلال اجتماع مؤتمر دولي بالقاعدة العسكرية الأميركية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستدرب جنودا أوكرانيين في الأراضي الألمانية على استخدام أنظمة مدفعية. وقالت لامبريشت: «إننا نعمل مع أصدقائنا الأميركيين على تدريب قوات أوكرانية على أنظمة مدفعية على الأراضي الألمانية». وتشارك لامبرشت في مؤتمر بشأن أوكرانيا دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية.

كما أعلنت الوزيرة أنها ستعمل مع هولندا على تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وتوفير الذخيرة لأوكرانيا، وقالت: «لأننا نعلم جميعا أن المدفعية عامل أساسي في هذا النزاع».

وذكرت لامبريشت أنه كانت هناك «انتقادات لألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية» فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا، موضحة في المقابل أن «الأرقام تتحدث بلغة مختلفة».

روسيا في عهد بوتين «خرجت من دائرة الأمم المتحضرة»

وقالت الوزيرة: «نلاحظ بفزع كبير الوحشية وإرادة التدمير التي تخوض بها روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا»، مضيفة أن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين «خرجت بذلك من دائرة الأمم المتحضرة»، معربة عن سرورها لعقد هذا الاجتماع في رامشتاين، حيث يرسل «إشارة أخرى مهمة للغاية لتضامننا مع أوكرانيا».

وبدعوة من الولايات المتحدة الأميركية، يناقش ممثلون من العديد من البلدان في قاعدة رامشتاين الحرب في أوكرانيا. ودعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ممثلين من حوالي 40 دولة إلى المؤتمر في أكبر قاعدة جوية أميركية خارج الولايات المتحدة. ومن بين المشاركين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.