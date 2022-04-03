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(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 01:58 مساء
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
قوات أوكرانيا تكتشف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية. (لقطة مثبتة من فيديو، الإنترنت)
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ندد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، الأحد، «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا بأوكرانيا، مطالبًا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.

وأكد هابيك لجريدة «بيلد»، غداة اكتشاف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، «لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه دون رد عليها»، مضيفًا: «أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات. هذا ما نعده مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

رئيس المجلس الأوروبي يتهم روسيا بارتكاب «فظاعات» قرب كييف
وتوعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأحد، بفرض مزيد العقوبات على موسكو، متهمًا القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، مع الإشارة إلى مدينة بوتشا، حيث دُفن نحو 300 قتيل في مقابر جماعية.

وأعرب ميشال على «تويتر» عن «صدمته بالصور المخيفة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة»، مضيفًا أن «الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة الضرورية لملاحقات أمام المحاكم الدولية»، وفق وكالة «فرانس برس».

 

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