الشرطة البريطانية ستفرض غرامة على جونسون بسبب الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

ستفرض غرامة على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير المال، ريشي سوناك، على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي في العامين 2020 و2021، كما أعنت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية.

وأوضحت الناطقة أن «رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما».

جونسون يعتذر رسميا بعد فضيحة

وقدم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في يناير الماضي اعتذارا للملكة إليزابيث الثانية بعد فضيحة الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها فيليب فيما كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق.

وأقر جونسون في يناير بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر، مشيرا إلى أنه ظن «ضمنا» أنها اجتماع عمل. وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشددا على أنه يتحمل «مسؤولية الأخطاء» المرتكبة.

دعوة «لإقامة حفل للاستفادة من الطقس الجيد»

وكشفت قناة «آي تي في نيو» التلفزيونية في يناير الماضي رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني السكرتير الخاص لبوريس جونسون، مارتن رينولدز في 20 مايو 2020 قال فيها «احضروا زجاجاتكم» موجها دعوة «لإقامة حفل للاستفادة من الطقس الجيد»، «مع التباعد الاجتماعي» في حدائق مقر رئاسة الوزراء.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن نحو ثلاثين أو أربعين شخصا لبّوا الدعوة بينهم رئيس الحكومة وزوجته (خطيبته آنذاك) كاري وشاركوا في هذه الحفلة. في حينها كان يسمح فقط لشخصين بالالتقاء في الخارج.