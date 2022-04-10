المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير في موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، بحسب ما أفادت المستشارية وكالة فرانس برس، الأحد.

وقال ناطق باسم المستشار الذي زار أوكرانيا السبت إنه «سيتوجه (الى موسكو) بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي» بهدف تشجيع الحوار، وفق «فرانس برس».

إجراء مفاوضات مع روسيا

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده «لا تزال مستعدة» لإجراء مفاوضات مع روسيا، والتي توقفت بعد اكتشاف مقابر جماعية في المدن الأوكرانية المحررة.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نهامر، الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة، «نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب.. في الوقت الحالي، نحن نبحث بالتوازي إجراء حوار».

قصف مطار دنيبرو

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد الأحد، أدى إلى «تدميره بالكامل»، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو، على تطبيق «تلغرام»، «هجوم جديد على مطار دنيبرو.. لم يبقَ منه شيء.. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت.. والصواريخ لا تزال تتساقط»، مضيفًا: «نعمل على إحصاء الضحايا».

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وقتل خمسة أشخاص وأُصيب خمسة آخرون، السبت، في قصف روسي بشرق أوكرانيا، الذي يترقب هجومًا روسيًا واسع النطاق، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي، عبر «تلغرام». وقال بافلو كيريلنكو: «اليوم، قتل خمسة أشخاص إثر ضربات روسية في منطقة دونيتسك (...) وأُصيب خمسة آخرون».

وسبق أن طلب زيلنسكي «ردًا عالميًا شديدًا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.