الجيش الروسي ينفي قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية..«فبركة جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا الواقعة خارج كييف والتي استعادتها القوات الأوكرانية من الجنود الروس.

وأوضحت الوزارة «في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف». وأضافت أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لجثث في شوارع بوتشا كانت «فبركة جديدة (قام بها) نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية»، وفق «فرانس برس».

«مجزرة متعمّدة»

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الأحد بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا حيث اتُّهمت القوات الروسية بتنفيذ «مجزرة متعمّدة» في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ما أثار تنديد مسؤولين غربيين.

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ويسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى «وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية» في أوكرانيا، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية. واتّهم زيلينسكي في مقابلة ستُبثّ في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا.

وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس»، مضيفًا «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات».

انسحاب من مدن أساسية

وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تنسحب من مدن أساسية في محيط العاصمة كييف وتشيرنيهيف في الشمال لإعادة الانتشار في الشرق والجنوب بهدف «الحفاظ على السيطرة» على المناطق التي تحتلها هناك. وبعد أكثر من شهر على بدء الهجوم الروسي أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت «تحرير إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة».

لكن زيلينسكي أفاد على فيسبوك أن الروس بانسحابهم سواء «من تلقاء أنفسهم» أو بعد معارك يتركون خلفهم «خرابا كاملا والكثير من المخاطر» وحذر بأن «القصف يمكن أن يتواصل» متهما العسكريين الروس بـ«تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث».

في مدينة بوتشا بضواحي كييف شاهد صحفي في «فرانس برس» جثث حوالي عشرين رجلا أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع على مسافة مئات الأمتار.

«جرائم حرب»

وعبّرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأحد عن صدمة إزاء ظهور أدلّة جديدة على قتل مدنيين في أوكرانيا، وحذّرا من أن تراجع القوات الروسية من محيط كييف قد لا يكون إشارة إلى انسحاب تام أو إنهاء للعنف في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد لقناة «سي إن إن»، «لا يَسعك إلّا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة»، مضيفًا «هذا هو واقع ما يحصل كلّ يوم ما دامت وحشية روسيا ضد أوكرانيا مستمرة».

وأكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد أنه «ليس متفائلًا جدًا» بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف. وقال لقناة «سي إن إن»، «ما نراه ليس تراجعًا، بل نرى أن روسيا تعيد تمركز قواتها»، مضيفًا «ينبغي ألا نكون مفرطين في التفاؤل لأن الهجمات ستتواصل ونحن قلقون أيضًا بشأن احتمال تزايد الهجمات».

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريح مقتضب نقله مكتبه العلامي «علينا تسليط الضوء في شكل كامل على هذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي»، مشددا على «وجوب محاسبة مرتبكي هذه الجرائم ومن خطط لها» ومطالبا خصوصا بإفساح المجال أمام منظمات دولية لدخول المنطقة «لتوثيق هذه الفظائع».

واستنكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد الصور «التي لا تُحتمل» من بوتشا الأوكرانية، مطالبا بمحاسبة «السلطات الروسية».

«المزيد من العقوبات الأوروبية والدعم»

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأحد إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها «جرائم حرب» مع تزايد الأدلة على ارتكاب «أعمال مروّعة» في مدينتي إيربين وبوتشا.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد على تويتر عن «صدمته حيال الصور المخيفة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة» مضيفًا «الاتحاد الأوروبي يُساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة الضرورية لملاحقات أمام المحاكم الدولية». وأشار إلى تحضير «المزيد من العقوبات الأوروبية والدعم».

وأشار مسؤول الإغاثة في بوتشا سيرهي كابليتشني الأحد لوكالة فرانس برس بعد ظهر الأحد إلى أن 57 جثة إضافية دُفنت في مقبرة جماعية في بوتشا.