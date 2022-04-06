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المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي ضروري عاجلا أم آجلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:32 صباحا
المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي ضروري عاجلا أم آجلا
أعلام دول الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي «عاجلا أم آجلا» فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، منددا بـ«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في بوتشا و«الكثير من المدن الأخرى» في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: «أظن أن إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلا أم آجلا»،  وأضاف: «اليوم، نعبّر عن سخطنا حيال جرائم الحرب ضد مدنيين أبرياء في بوتشا والكثير من المدن الأخرى. وهذا دليل إضافي على أن الوحشية الروسية ضد الشعب الأوكراني لا حدود لها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعتبر أن ما يحصل ليس «عملية خاصة» كما يقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «إنما جرائم حرب»، مذكّرًا بأن الاتحاد الأوروبي يساعد في جمع الأدلة بهدف «إحالة المسؤولين عن (هذه الجرائم) على القضاء».

خلافات أوروبية حول فرض عقوبات على الغاز الروسي
واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. إلا أن حظرًا محتملًا على النفط (25 % من المشتريات الأوروبية) والغاز (45 % من واردات الاتحاد الأوروبي)، يخضع لنقاشات صعبة بين الدول الأعضاء، إذ إن برلين عبّرت بشكل علني عن تحفّظاتها.

وقال وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الإثنين، إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي «في الوقت الراهن»، وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا. في المقابل، أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الروسي منذ مطلع أبريل.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام المجلس أن العقوبات الأوروبية «مهمّة لأنها تؤثّر على روسيا أكثر منّا»، وأضافت أن «هذه العقوبات لن تكون الأخيرة (...) لقد منعنا الفحم، لكن علينا الآن التطرّق للنفط والمداخيل التي تجنيها روسيا من هذه المحروقات الأحفورية».

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