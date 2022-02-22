بوتين يأمر الجيش الروسي بـ«حفظ السلام» في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، الجيش بـ«حفظ السلام» في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف لتوّه باستقلالهما.

ويتضمن المرسومان اللذان وقعهما بوتين، توجيه وزارة الدفاع الروسية بأن «تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي (الجمهوريتين الشعبيتين)» دونيتسك ولوغانسك.

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ«إجراء محادثات» مع كل من سلطات دونيتسك ولوغانسك حول «إقامة علاقات دبلوماسية» مع الجمهوريتين و«تسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة».

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ووقع الرئيس الروسي اليوم مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا على خلفية أزمة مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد «لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية».