الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، قائلًا إن الخطوة تمثل انتهاكًا لاتفاقات وقَّعت موسكو عليها.

وقال ستولتنبرغ في بيان: «أدين قرار روسيا الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين من جانب واحد. يقوِّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحل النزاع، وينتهك اتفاقات مينسك التي تعد روسيا طرفًا فيها»، وفق «فرانس برس».

تنديد الاتحاد الأوروبي

وندد الاتحاد الأوروبي باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا الإثنين، واصفًا الخطوة بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي» ومتوعدًا الكرملين برد «حازم» عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في تغريدتين منفصلتين إن «الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقات مينسك. الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيردون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا».

- (مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

- الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أنه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرق بلاده.

وقال زيلينسكي في تغريدة إنه «ناقش أحداث الساعات الأخيرة» مع الرئيس الأميركي، ومن ثم عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي التابع لكييف تركز على الرد على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحادي الجانب باستقلال جزء من شرق أوكرانيا.

وندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبرًا إياه «انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعد «تنصلًا من عملية واتفاقات مينسك» التي أُبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.