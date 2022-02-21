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الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 09:17 مساء
الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا
الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. (الإنترنت)
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دعا الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، «كل الأطراف المعنية للامتناع عن أي قرار أو عمل أحادي الجانب من شأنه أن يقوض وحدة أراضي أوكرانيا»، وذلك في معرض رده على سؤال عن الاعتراف المحتمل لروسيا باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال دوجاريك: «نؤكد دعوتنا إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ونناشد جميع الأطراف التزام أقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب أي عمل أو بيان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات»، وشدد دوجاريك على وجوب «معالجة جميع الخلافات عن طريق الدبلوماسية»، وفق «فرانس برس»

وأعلن الكرملين، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وأنه أبلغ كلًّا من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقراره هذا. وجاء في بيان الكرملين أنه «في المستقبل القريب يعتزم الرئيس توقيع أمر» بالاعتراف باستقلال المنطقتين، مشيرًا إلى أن ماكرون وشولتس أعربا لبوتين عن «خيبة أملهما» إزاء القرار خلال محادثات هاتفية بينهما وبين بوتين.

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ويُتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قريبًا» خطابًا متلفزًا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، مساء الإثنين، بعد ساعات من لقائه مسؤولين أمنيين، وتأكيده أنه سيقرر «اليوم» بشأن إن كان سيعترف بالانفصاليين في أوكرانيا.

وجاء في خبر عاجل على قناة «روسيا-24» الرسمية «عاجل: خطاب لبوتين قريبًا»، وذلك بعدما اجتمع الرئيس الروسي مع مسؤولين أمنيين، وناشده قادة انفصاليون الاعتراف رسميًّا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن اتفاقات مينسك التي أُبرمت في 2015 لإحلال السلام في شرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو، ليس لها «أيّ أفق» بالنجاح، متهمًا الحكومة الأوكرانية بإفشالها. وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، «لقد أدركنا أن (الاتفاقات) ليس لها أي أفق مطلقًا».

ودعا زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلالهما وإقامة «تعاون دفاعي». وأطلق هذه الدعوة المنسقة، التي بثت عبر التلفزيون الروسي، زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» دينيس بوشيلين، وزعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» ليونيد باسيتشنيك.

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