(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة مباشرة ومرتقبة، إلى المواطنين في روسيا. وقال بوتين في كلمته، إن «أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا»، بحسب موقع «سبوتنيك» الروسي.

وأضاف بوتين أن لينين مؤسس أوكرانيا، والبولشفيين قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيًّا، وأكد أن البولشفيين دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة.وتابع الرئيس الروسي في كلمته المتلفزة أنه رغم المخادعة ونهب روسيا، اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

250 مليار دولار مساعدات روسية لأوكرانيا

وأشار بوتين إلى أن قيمة مختلف المساعدات الروسية لأوكرانيا بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013. كما لفت إلى أن القوميين الأوكرانيين، بدعم من الغرب، استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014، وقال إن القوميين الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا، بحسب موقع «سبوتنيك».

وتعهد بوتين بمحاسبة المسؤولين عن المأساة في أوديسا العام 2014، موضحًا أن سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل. وأكد بوتين أن التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلامًا فارغًا، ولا يمكننا ألا أن نرد على ذلك.

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وأوضح بوتين أن سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرم. وأضاف الرئيس الروسي أن نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو، والحلف بدأ بالانتشار في أوكرانيا، وقال بوتين انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا.

وأشار بوتين إلى أن الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي، وأوكرانيا ستكون بمثابة رأس الجسر للهجوم علينا، ولفت إلى أن «الغرب يهدف إلى ردع تطور روسيا بسبب مجرد وجودنا فقط».