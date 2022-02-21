تحذير أوروبي: مستعدون للرد على روسيا حال اعترف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد «مستعد للرد» في حال اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأضاف بوريل، بعدما التقى وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل اليوم الإثنين: «ندعو الرئيس بوتين إلى احترام القانون الدولي واتفاقات مينسك، ونتوقع منه ألا يعترف باستقلال لوغانسك ودونيتسك»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح: «نحن على استعداد للرد عبر جبهة قوية وموحدة في حال قرر القيام بذلك».

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وفي سياق قريب، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن «أي اعتراف روسي باستقلال مناطق انفصالية في أوكرانيا من شأنه أن يشكل انتهاكًا أحادي الجانب» لاتفاقات مينسك الموقعة في العام 2015، وذلك في أعقاب محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإزاء خطورة الأوضاع، يجري المستشار الألماني محادثات طارئة مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلنسكي والشركاء الأقرب لألمانيا، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبيشترايت، في حين يتوقع أن يصدر بوتين، اليوم، موقفًا حيال الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية من عدمه.