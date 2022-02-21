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البيت الأبيض: أي غزو روسي سيسعى إلى «سحق» الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 05:12 مساء
البيت الأبيض: أي غزو روسي سيسعى إلى «سحق» الأوكرانيين
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سالفيان. (الإنترنت)
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أفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان، الإثنين، بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف «سحق» المدنيين.

وقال ساليفان لشبكة «إن بي سي نيوز» إن الغزو الذي تحذر واشنطن والغرب من أنه قد يتم في أي لحظة، سيتمثل بعملية «عنيفة للغاية»، مضيفًا: «لكن لدينا معلومات استخباراتية أيضًا تشير إلى أن شكلًا أكبر حتى من أشكال القسوة» سيتخللها. وتابع: «ستكون حربًا تخوضها روسيا ضد الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه وإيذائه»، وفق «فرانس برس».

في سياق متصل نفي ناطق باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس، الإثنين، أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفا ادعاء موسكو بأنه «معلومات مضللة».

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بينما أعلن الجيش الروسي، الإثنين، أنه قتل خمسة «مخرّبين» جاءوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا، وفق ما أفادت الوكالات الروسية.

وقال الجيش الروسي «خلال المعارك، جرى القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية»، مؤكدا أن الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش قرب منطقة ميتياكينسكايا.

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