أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت أوكرانيا، الإثنين، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة احتمالات تعرّضها لغزو روسي، مشيرة إلى التطمينات الأمنية التي حصلت عليها مقابل التخلّي عن ترسانتها النووية العام 1994.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تغريدة: «طلبت رسميًّا، بمبادرة من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات فورًا بموجب البند السادس من تفاهم بودابست»، وهو الاتفاق التاريخي العائد إلى العام 1994 والذي وقّعت عليه أيضًا كلّ من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وفق «فرانس برس».

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان، الإثنين، بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف «سحق» المدنيين.

عملية «عنيفة للغاية»

وقال ساليفان لشبكة «إن بي سي نيوز» إن الغزو الذي تحذر واشنطن والغرب من أنه قد يتم في أي لحظة، سيتمثل بعملية «عنيفة للغاية»، مضيفًا: «لكن لدينا معلومات استخباراتية أيضًا تشير إلى أن شكلًا أكبر حتى من أشكال القسوة» سيتخللها. وتابع: «ستكون حربًا تخوضها روسيا ضد الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه وإيذائه».

في غضون ذلك أعلن مسؤولون في شرق أوكرانيا أن مدنيًّا قتل الإثنين في قصف استهدف قرية خاضعة لسيطرة الحكومة، في حادثة تأتي في ظل ازدياد المخاوف من غزو روسي وشيك. وأفاد مسؤولون محليون أن المدني قتل في هجوم طال نوفولوغانسك الواقعة على بعد 35 كلم شمال دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

في سياق متصل نفي ناطق باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس، الإثنين، أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفا ادعاء موسكو بأنه «معلومات مضللة».

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بينما أعلن الجيش الروسي، الإثنين، أنه قتل خمسة «مخرّبين» جاءوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا، وفق ما أفادت الوكالات الروسية.

وقال الجيش الروسي «خلال المعارك، جرى القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية»، مؤكدا أن الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش قرب منطقة ميتياكينسكايا.