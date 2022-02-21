الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا الإثنين، واصفًا الخطوة بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي» ومتوعدًا الكرملين برد «حازم» عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في تغريدتين منفصلتين إن «الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقات مينسك. الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيردون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أنه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرق بلاده.

وقال زيلينسكي في تغريدة إنه «ناقش أحداث الساعات الأخيرة» مع الرئيس الأميركي، ومن ثم عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي التابع لكييف تركز على الرد على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحادي الجانب باستقلال جزء من شرق أوكرانيا.

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وندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبرًا إياه «انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعد «تنصلًا من عملية واتفاقات مينسك» التي أُبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

اعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.