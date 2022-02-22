فرنسا وألمانيا تدينان الاعتراف الروسي بالانفصاليين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت كل من فرنسا وألمانيا بالاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، في سياق استمرار الإدانات الأوروبية إزاء موقف موسكو.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بفرض «عقوبات أوروبية محددة الأهداف» على موسكو، وفق ما أعلن الإليزيه.

- الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

- الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون دعا إلى «اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي» لبحث الأزمة الأوكرانية، مندّداً بـ«انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا تجاه المجتمع الدولي واعتداء على سيادة أوكرانيا».

كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك الغثنين، إن روسيا نكثت بوعودها للمجتمع الدولي باعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وأضافت بيربوك، في بيان مقتضب: «نحذر من أي تصعيد عسكري جديد من جانب روسيا»، مشيرة إلى أنّ قرار الاعتراف الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين عبر التلفزيون الروسي هو «انتهاك صارخ للقانون الدولي».