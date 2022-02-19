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إيطاليا تعتقل مصريا بعد مصرع 7 مهاجرين من البرد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 08:12 مساء
إيطاليا تعتقل مصريا بعد مصرع 7 مهاجرين من البرد
صورة وزعها خفر السواحل الإيطالي لعملية انقاذ مهاجرين. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الإيطالية، السبت، اعتقال مصري يشتبه بقيامه بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط في رحلة أدت إلى وفاة سبعة أشخاص بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

والمشتبه به متهم بتنظيم رحلة خطرة على متن مركب أقل 287 شخصًا من ليبيا. وكان غالبيتهم يعانون البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير، وفق «فرانس برس».

وقالت شرطة مدينة أغريجنتو في صقلية، في بيان، إن المعاناة على متن المركب المكتظ، البالغ طوله 16 مترًا، انتهت «بوفاة سبعة بنغال جراء انخفاض حرارة أجسامهم، بسبب الظروف غير الإنسانية للرحلة».

 جريمة تهريب بشر
والموقوف البالغ 38 عامًا، الذي تعرف عليه شهود عيان ناجون، صدر سابقًا حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011، بحسب ما أعلنت الشرطة من دون مزيد التفاصيل.

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ولم يمثل طقس الشتاء عائقًا أمام المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط هذا العام رغم درجات الحرارة الجليدية وأحوال البحر السيئة. ومنذ مطلع العام تمكن قرابة 10570 مهاجرًا من الوصول إلى أوروبا بحرًا، من بين ما مجموعة 11986 مهاجرًا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وقضى 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة العجوز.

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