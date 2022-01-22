«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الزورق البحري p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ وضبط المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة».

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كما أشارت إلى نقل المضبوطين إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

والخميس الماضي، أكدت الوزارت أنها تواصل عبر أمن السواحل عمليات البحث عن صيادين مفقودين في تاجوراء، من دون أن تعلن حتى الآن أي نتيجة للبحث.