Atwasat

«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 02:08 مساء
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
عناصر من وزارة الداخلية تابعون لأمن السواحل بعد ضبط 91 مهاجراً غير شرعي. (الوزارة)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الزورق البحري p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ وضبط المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة».

- سفينة تابعة لـ«أطباء بلا حدود» تنقذ 109 مهاجرين بالبحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا

كما أشارت إلى نقل المضبوطين إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

والخميس الماضي، أكدت الوزارت أنها تواصل عبر أمن السواحل عمليات البحث عن صيادين مفقودين في تاجوراء، من دون أن تعلن حتى الآن أي نتيجة للبحث. 

«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير: الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين
تقرير: الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين
«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»
«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا...
المزيد
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر...
تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين
تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين...
الدبيبة يطلق حملة «اغرس شجرة»: نريد ليبيا خضراء (صور)
الدبيبة يطلق حملة «اغرس شجرة»: نريد ليبيا خضراء (صور)...
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية...
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط