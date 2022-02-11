واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إلى بولندا في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول كبير في «البنتاغون» الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا في الأيام المقبلة من أجل «طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي»، في وقت تخشى فيه واشنطن غزوًا عسكريًا روسيًا لأوكرانيا.

وقال المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه، إن هؤلاء الجنود الذين يتمركزون حاليًا في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية كانوا قد وُضعوا في نهاية يناير في حال تأهّب بطلب من الرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى أنهم سيغادرون قاعدتهم في الأيام المقبلة على أن يصلوا إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».