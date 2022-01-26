الكرملين يرد على التحذير الأميركي بفرض عقوبات على بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي تحدث عنها نظيره الأميركي، جو بايدن، «مدمرة».

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة: «سياسيا، هذا الأمر ليس مؤلما، إنه مدمر»، معتبرا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء، أعلن بايدن أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرا من أن هذه الخطوة تترتب عليها «نتائج هائلة» حتى أنها قد «تغير العالم».

واشنطن تهدد روسيا بـ«سلاح» العقوبات في حال غزوها أوكرانيا

وحذر مسؤول أميركي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيودا على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، مطمئنا حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ«سلاح» ستأتي بنتائج عكسية، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤول لصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته: «نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة»، وأضاف: «ولى زمن الإجراءات التدريجية»، مؤكدا أنه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجددا «فسنبدأ من أعلى سلم التصعيد».

وشدد المسؤول الأميركي على أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، وقال: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».