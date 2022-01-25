بايدن مستعد لفرض عقوبات على بوتين شخصيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عمّا إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن: «نعم. يمكن أن أنظر في ذلك»، وفق «فرانس برس».

- بايدن: «لا نية» لدخول قوات أميركية أو «أطلسية» أوكرانيا

وفي وقت سابق أكد جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي «ناتو» تعزيز دفاعاته شرقًا ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية»، حيث طلبت دول الاتحاد الأوروبي التي فوجئت بالتصريحات الأميركية، تفسيرات الإثنين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات عبر الفيديو مع نظرائه.