الرئيس الكازاخي يتهم سلفه بخلق «طبقة من الأغنياء»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 10:23 صباحا
محتجون على رفع أسعار الغاز في كازاخستان يشعلون النار في سيارات، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

اتهم الرئيس الكازاخي، الثلاثاء، مرشده القوي وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في نشوء «طبقة ثرية» تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه، بعد أسبوع من اضطرابات دامية على خلفية غضب اجتماعي.

وقال الرئيس قاسم جومرت توكاييف: «بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جدًا وطبقة من الأغنياء جدًا» فيما تسيطر بنات الزعيم السابق وأصهرته وأحفاده وغيرهم من الأقرباء على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد الواقعة في آسيا الوسطى، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت الاحتجاجات في مناطق ريفية في كازاخستان الأسبوع الماضي عقب رفع سعر الغاز قبل أن تنتقل إلى مدن كبيرة لا سيما ألماتي حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين اقتحموا مباني رسمية. وأعلنت وزارة الداخلية أن التقديرات الأولية لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغت حوالى 175 مليون يورو.

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وتعرض أكثر من 100 متجر ومصرف للنهب، ودُمرت أكثر من 400 سيارة على ما أكد المصدر نفسه. وأعلنت كازاخستان السبت توقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كريم ماسيموف، وهو أول شخصية رفيعة المستوى يتم استدعاؤها بناء على شبهات بـ«الخيانة العظمى».

وإلى جانب الاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة، صب المتظاهرون غضبهم أيضًا على الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم كازاخستان بقبضة حديد من 1989 حتى 2019. ونفى أيدوس أوكيباي الناطق باسم الرئيس السابق مجددًا أن يكون نزارباييف غادر البلاد، مؤكدًا أنه يدعم توكاييف.

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