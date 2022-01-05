الشرطة الكازاخستانية تطلق قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين (فيديو)

مظاهرات في كازاخستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، 4 يناير 2021. (الإنترنت)

أطلقت الشرطة في ألماتي كبرى مدن كازاخستان، الأربعاء، قنابل صوتية باتجاه أكثر من ألف متظاهر كانوا يسيرون نحو المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في المدينة، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وتجمع المتظاهرون في ساحة قرب المبنى بعد ليلة من الاضطرابات غير المسبوقة في أنحاء الدولة الواقعة بوسط آسيا، أعقبت رفع أسعار الطاقة.

وأدت هذه التظاهرات بما فيها تلك التي جرى تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء- الأربعاء من قبل الشرطة في ألماتي، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس، قاسم جومارت توكاييف. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة (23:00) حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام، وأضافت أن 95 شرطيًا جُرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الغني بالمحروقات.

مظاهرات في كازاخستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، 4 يناير 2021. (الإنترنت)

مظاهرات في كازاخستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، 4 يناير 2021. (الإنترنت)