بوتين يتعهد بانسحاب القوات الروسية بعد انتهاء مهمتها في كازاخستان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن القوات الروسية والحليفة لها التي أرسلت إلى كازاخستان لمساندة السطلة فيها بعدما «أستهدفها الإرهاب العالمي» ستغادر هذا البلد عند انتهاء مهمتها.

أوضح بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة دول حليفة بينهم رئيس كازاخستان «ما أن تنجز القوة مهامها ستنسحب من أراضي كازاخستان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذر بعد ذلك من أن روسيا لن تسمح «بثورات ملونة» في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفياتية سابقة.

ماذا قال رئيس كاراخستان؟

من جهته، أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت «محاولة انقلاب نفذها مقاتلون مسلحون» مشددا على أن قواته« لن تطلق النار أبدا» على متظاهرين سلميين. وأوضح قاسم جومارت توكاييف خلال الاجتماع نفسه «تحرك مجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها. ظهر هدفها الرئيسي بوضوح .. كانت محاولة انقلاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

واوضح «قريبا جدا ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق وتنتهي معها المهمة الفعالة التي توجت بالنجاح لقوة» منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في إشارة إلى القوة العسكرية بقيادة روسيا التي انتشرت في كازاخستان.

وقدمت كازاخستان أعمال العنف في الماتي على أنها هجوم من «مجموعات إرهابية» وأعربت عن استيائها من التغطية الاعلامية الأجنبية للأحداث التي بدأت بتظاهرات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في غرب البلاد في الثاني من يناير. وسحبت وزارة الإعلام مساء الأحد تصريحا نشر في وقت سابق عبر «تلغرام» ومفاده أن أكثر من 164 شخصا قتلوا في البلاد خلال الاضطرابات.