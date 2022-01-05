انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 10:13 مساء
متظاهرون في العاصمة الاقتصادية لكازاخستان ألماتي، 4 يناير 2022. (أ ف ب)

توعد قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الكازاخستاني، الأربعاء، برد «صارم» على التظاهرات غير المسبوقة التي تهز بلده، التي اجتاح خلالها متظاهرون مباني حكومية.

وقال مكتب رئيس كازاخستان، الأربعاء، إن الرئيس أقال الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في ألماتي، وفي مقاطعة مانغستاو الغربية، إضافة لفرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة 11 مساءً حتى 7 صباحًا.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي، باللغة الروسية، قال الرئيس الكازاخستاني الثلاثاء: «الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية. إنها جريمة ستتم معاقبتها. السلطة لن تسقط وما نحتاجه ليس الصراع، ولكن الثقة والحوار المتبادلان».

فوضى انتفاضة الغاز
وأضاف توكاييف: «كرئيس، من واجبي حماية أمن مواطنينا وسلامتهم، وأن أقلق على سلامة أراضي كازاخستان»، مضيفًا أن لديه نية «التصرف بحزم قدر الإمكان». وصرح بأن هذه الاضطرابات أدت إلى «هجمات ضخمة على قوات الأمن» التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى، مضيفًا أن «مجموعات من عناصر إجرامية تضرب جنودنا وتهينهم، وتسحلهم عراةً في الشوارع وتعتدي على النساء وتنهب المتاجر».

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وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وفرقت الشرطة نحو خمسة آلاف متظاهر بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الماتي الثلاثاء. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز»، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

وبعد ظهر الأربعاء، اقتحم عدة آلاف من المتظاهرين مبنى إدارة المدينة وتمكنوا من الدخول على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع.

عناق الشرطة والمتظاهرين
كما شاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» في ألماتي رجالًا بزي الشرطة وهم يكوِّمون دروعهم وخوذاتهم على الأرض ثم يعانقون المحتجين. ورفض الرجال بزي الشرطة التحدث للمراسلين. وهتفت امرأة وهي تعانق أحد المتظاهرين: «انتقلوا إلى جانبنا».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن أكثر من مئتي متظاهر اعتُقلوا بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و95 من رجال الشرطة جرحوا. وأضافت أن المتظاهرين قاموا «باستفزازات» عبر قطع الطرق وحركة المرور. ودعت روسيا، التي تكتسي كازاخستان بالنسبة إليها أهمية كبيرة كشريك اقتصادي، الأربعاء، إلى الحوار وليس إلى «الشغب» لتسوية الوضع.

قطع خدمات الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة
كما قطعت السلطات خدمة الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة، الأربعاء، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة. وكتبت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكة العنكبوتية «نيتبلوكس» على «تويتر» الأربعاء، أن البلاد تشهد «عطلًا في الإنترنت على المستوى الوطني». وأضافت أن هذا العطل «يُفترض أن يحد بشدة من تغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التي تتكثف».

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن دون جدوى، عبر خفض سعر الغاز المسال وتثبيته عند 50 تنغي (0.1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.

وتحدث التلفزيون، الأربعاء، عن اعتقال مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤول آخر في منطقة مانجيستاو، حيث تقع جاناوزن. وقال مصدر إنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد».

وعانت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى اعتاد في الماضي على معدلات نمو من رقمين، تبعات انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في روسيا؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة التنغي الكازاخستاني وتضخم قوي.

وتعتمد منطقة مانجيستاو على الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي لوقود السيارات، وأي زيادة في سعره تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي بدأت بالفعل في الارتفاع منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

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