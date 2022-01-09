اعتقال خمسة آلاف شخص منذ بدء الاضطرابات في كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 09:57 صباحا
محتجون على رفع أسعار الغاز في كازاخستان يشعلون النار في سيارات، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

 نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الكازاخستانية قولها الأحد إن أكثر من خمسة آلاف شخص أوقفوا في البلاد بسبب الإضطرابات التي عمت أكبر دولة في آسيا الوسطى خلال الأسبوع الحالي. وأوضحت وزارة الداخلية التي أوردت تصريحها وسائل الاعلام أن 5135 شخصا أوقفوا في إطار 125 تحقيقا مختلفا، وفق وكالة «فرانس برس». 

وهزت اضطرابات غير مسبوقة منذ استقلالها العام 1989، كازاخستان البالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة والغنية بالنفط والغاز، خلال الأسبوع الراهن أدت إلى سقوط عشرات القتلى.وبدأت الاحتجاجات في الريف الأحد الماضي مع رفع سعر الغاز قبل أن تشمل مدنا كبيرة ولا سيما عاصمة البلاد الاقتصادية ألماتي حيث اندلعت أعمال شغب وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين.

175 مليون يورو خسائر الاضطرابات في كازاخستان
ونقلت وسائل الاعلام الأحد عن وزارة الداخلية قولها إن التقدير الأولي لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغ حوالى 175 مليون يورو. وسُجّل نهب أكثر من 100 متجر ومصرف وتدمير أكثر من 400 سيارة على ما أكد المصدر نفسه. وقال وزير الداخلية إرلان تورغومباييف «لقد استقر الوضع في كل مناطق البلاد. وعملية مكافحة الإرهاب متواصلة لإعادة فرض النظام». 

وعاد هدوء نسبي ليخيم على ألماتي فيما يطلق عناصر الشرطة النار في الهواء من حين إلى آخر لمنع السكان من الاقتراب من الساحة المركزية في المدينة على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس السبت. وفي مؤشر خجول إلى عودة الوضع إلى طبيعته، أعاد حوالى ثلاثين متجر سوبرماركت فتح أبوابه في ألماتي الأحد على ما ذكرت وسائل الاعلام في كازاخستان في وقت يعرب فيه السكان عن قلقهم من حصول نقص في المواد.

وتشكلت طوابير طويلة في الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود على ما أفاد صحفيو وكالة «فرانس برس». أما مطار الماتي الذي احتله المتظاهرون لفترة وجيزة فسيبقى مغلقا «حتى يستقر الوضع» على ما أفادت السلطات الأحد. وكان يفترض أن يستأنف نشاطه الاثنين.

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