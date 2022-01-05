ألمانيا تستعد للتحرك ضد ممارسات «مناهضة للتنافسية» لـ«غوغل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 12:11 مساء
شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

صنفت الهيئة الألمانية الناظمة لمكافحة الاحتكار، الأربعاء، «غوغل» على أنها شركة «بالغة الأهمية بالنسبة للأسواق»، في خطوة تفسح المجال للسلطات لشن حملة أمنية ضد أي أنشطة يمكن أن تكون ضد التنافسية.

وقال رئيس سلطة الكارتلات الاتحادية، أندرياس موندت، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «هذه خطوة مهمة للغاية نظرًا إلى أنه بناءً على هذا القرار، سيكون بإمكان سلطة الكارتلات الاتحادية القيام بتحرك ضد ممارسات محددة مناهضة للتنافسية تقوم بها غوغل».

على مدى العام الماضي، باشرت السلطات التحقيق بشأن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أمازون» و«فيسبوك». وفي ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بـ«غوغل»، أفاد موندت أن الهيئة تنظر في الكيفية التي تعالج الشركة من خلالها البيانات الشخصية.

كما تدرس «Google News Showcase» التابعة للمجموعة الأميركية والتي أطلقت العام 2020 في ألمانيا وتسمح للناشرين بنشر المحتوى الصحفي بشكل بارز أكثر على الإنترنت.

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة أكثر تشددًا على مستوى العالم على خلفية ازدياد هيمنتها وممارساتها الضريبية. وفي نوفمبر، خسرت «غوغل» دعوى استئناف في ثاني أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) فرضتها بروكسل لانتهاكها هيمنة محركها البحثي.

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