إنزال 100 مهاجر على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية

قارب يحمل مهاجرين في مياه البحر المتوسط .(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عملية رسو كبيرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن «قاربًا يحمل على متنه 100 شخص من بينهم 16 امرأة و13 قاصرًا، يفترض أنهم مواطنون تونسيون، تمكَّن خلال الليل من الإفلات من المراقبة والرسو بشكل مستقل على الرصيف التجاري للجزيرة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وذكرت المصادر الأمنية أنه «تم تعقب المهاجرين بعد أن وطؤوا الأرض من قبل عناصر الشرطة المالية». كما «تم الاستيلاء على القارب ونقل المهاجرين، بعد إجراء فرز طبي أولي عليهم، إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا».

أشارت المصادر إلى أن «هذا يعد ثاني هبوط بعد أيام من التوقف بسبب سوء الأحوال الجوية»، حيث «تم بالأمس تعقب 20 شخصًا، بينهم امرأة واثنان من القاصرين، بواسطة زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد عشرة أميال بحرية عن ساحل الجزيرة».