الجزائر تطالب الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:52 مساء
وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في الجزائر. (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الإثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح الشعب الصحراوي «حق تقرير مصيره»، منددًا بـ«تعنت» المغرب في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وقال لعمامرة إن «تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتزاماتها الدولية»، بحسب «فرانس برس».

وبعدما جدد وزير الخارجية الجزائري التركيز على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات، وكذلك محكمة العدل الدولية، اعتبر أن النزاع في الصحراء الغربية هو «قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير».

حق الشعب الصحراوي 
وشدد لعمامرة على أن «حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم»، وقال إن بلاده «تسعى دومًا بصفتها بلدًا جارًا ومراقبًا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرًا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها».

وفي نهاية أغسطس قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب «الأعمال العدائية» للمملكة ضدها، في قرار اعتبرت الرباط أنه «غير مبرر». وفي 22 سبتمبر قررت الجزائر أن تغلق «فورًا» مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

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ولطالما ساد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصًا على خلفية ملف الصحراء الغربية، المستعمَرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الإقليم.

 استفتاء لتقرير المصير
وتطالب «بوليساريو» التي أعلنت العام 1976 قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنًا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع العام 1991. 

وباءت كل محاولات حلّ النزاع بالفشل حتى الآن. ومنذ استقالة هورست كوهلر، آخر مبعوث للأمم المتحدة، في العام 2019 توقفت المفاوضات الرباعية التي تضم المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وفي منتصف سبتمبر الحالي أعلن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي – السويدي، ستيفان دي ميستورا، مبعوثًا خاصًّا جديدًا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. إلا أن أي قرار رسمي بتعيينه في المنصب لم يصدر بعد.

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