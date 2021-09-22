الجزائر تقرر الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي

قصر المرداية مقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة. (وكالة الأنباء الجزائرية)

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، اليوم الأربعاء، «الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربيًّا، ابتداءً من اليوم» الأربعاء، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

جاء إعلان هذه الخطوة عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري، الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاجتماع خُصِّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي.