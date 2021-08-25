في أول رد فعل.. المغرب يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين

علم المغرب فوق وزارة الخارجية. (الإنترنت)

أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن «المملكة المغربية أخذت علمًا بالقرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم».

وأضاف البيان أن المغرب «يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تمامًا، بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة». ورفض البيان «بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها (القرار)»، بحسب «رويترز».

- الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

وجاء في البيان أيضًا أن المملكة المغربية «ستظل شريكًا مخلصًا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية».

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها «الأعمال العدائية» للمملكة المغربية. وقال لعمامرة، في مؤتمر صحفي: «قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءً من اليوم الثلاثاء».

الأعمال الدنية والعدائية

وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري: «ثبُت تاريخيًا أن المملكة المغربية لم تتوقف يومًا عن الأعمال الدنيّة والعدائية ضد الجزائر» ساردًا الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

كما حمل «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)»، معتبرًا أن «هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية.

وكانت الجزائر قرّرت الأربعاء «إعادة النظر» في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به. كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية».